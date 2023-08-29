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США та Китай створять робочу групу з економічних питань: чим займеться

Фото: США та Китай створять робочу групу з економічних питань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати Америки та Китай домовилися створити робочу групу з економічних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Рішення про створення міжурядової групи було ухвалено під час зустрічі міністра торгівлі США Джини Раймондо та її китайського колеги Вана Вентао у Пекіні. За попередніми планами, організована група збиратиметься двічі на рік.

Перша зустріч групи має відбутися у США на початку 2024 року. Завдання цієї робочої групи – "шукати вирішення торгових та інвестиційних питань" між двома країнами.

Поїздка Джини Раймондо до Пекіна розглядається як ще один крок США у вирішенні торгових суперечок із Китаєм. В останні місяці Пекін відвідали держсекретар та міністр фінансів США.

Крім того, у 2023 році очікується зустріч лідерів США та Китаю. Про це нещодавно зазначив Джо Байден, який запрошує Сі Цзіньпіна до Сан-Франциско в листопаді на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, до якого входить Китай.

Візит Джини Раймондо до Китаю

Міністр торгівлі США Джина Раймондо прибула до Китаю, щоб стимулювати співпрацю країн у сферах торгівлі та туризму. Під час візиту вона має зустрітися із представником міністерства торгівлі Китаю Лінь Фенем та іншими офіційними особами.

Напередодні візиту Раймондо повідомлялося також, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

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