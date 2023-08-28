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Міністерка торгівлі США прибула з візитом до Китаю

Понеділок 28 серпня 2023 02:47
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Міністерка торгівлі США прибула з візитом до Китаю Фото: міністерка торгівлі США Джина Раймондо (wikipedia)
Автор: Антон Малиновський

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо прибула до Китаю, щоб стимулювати співпрацю країн в сферах торгівлі та туризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час чотириденного візиту вона має зустрітись з представником міністерства торгівлі Китаю Лінь Фенем та іншими офіційними особами.

"Ми хочемо мати стабільні комерційні відносини, і основою цього є регулярне спілкування. Ми повинні спілкуватися, щоб уникнути конфлікту", - зазначила Раймонд.

Вона також заявила, що попередить китайських чиновників про відсутність уступок в питаннях національної безпеки, але спробує домовитись з ними про покращення торгівельної та туристичної співпраці.

Відносини США та Китаю

На початку цього року відносини між США та Китаєм перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Однак з початком літа країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, Китай відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Напередодні візиту Раймондо повідомлялось також, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

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