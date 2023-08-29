США и Китай создадут рабочую группу по экономическим вопросам: чем займется

Решение о создании межправительственной группы было принято во время встречи министра торговли США Джины Раймондо и ее китайского коллеги Вана Вентао в Пекине. По предварительным планам, организованная группа будет собираться дважды в год.

Первая встреча группы должна состояться в США в начале 2024 года. Задача этой рабочей группы – "искать решение торговых и инвестиционных вопросов" между двумя странами.

Поездка Джины Раймондо в Пекин рассматривается как еще один шаг США в решении торговых споров с Китаем. В последние месяцы Пекин посетили госсекретарь и министр финансов США.

Кроме того, в 2023 году ожидается встреча лидеров США и Китая. Об этом недавно отметил Джо Байден, приглашающий Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в который входит Китай.

Визит Джины Раймондо в Китай

Министр торговли США Джина Раймондо прибыла в Китай, чтобы стимулировать сотрудничество стран в сферах торговли и туризма. В ходе визита она должна встретиться с представителем министерства торговли Китая Линь Фенем и другими официальными лицами.

В преддверии визита Раймондо сообщалось также, что страны планируют с сентября увеличить количество авиарейсов между ними вдвое.