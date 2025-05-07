США та Китай проведуть переговори щодо "торгової війни": коли відбудеться зустріч

Як пише NYT, це буде перша офіційна зустріч щодо питань торгівлі між США та Китаєм після того, як Трамп підвищив тарифи на китайський імпорт до тризначного рівня минулого місяця.

З боку США на зустріч прибудуть:

Скотт Бессент, голова Міністерства фінансів Штатів;

Джеймісон Грір, торговий представник США.

Переговори відбудуться у швейцарській Женеві. За словами речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю, з боку Китаю участь у переговорах візьме віце-прем'єр з питань економічної політики Хе Ліфен.

Як відзначав Бессент в ефірі Fox News, переговори відбудуться в суботу та неділю.

Неназваний представник Міністерства торгівлі Китаю, як відзначає NYT, розповів, що американські чиновники постійно "зливали інформацію про коригування тарифних заходів" та передавали цю інформацію китайській стороні, сподіваючись "поговорити з Китаєм про тарифи та інші питання".

"Якщо Сполучені Штати хочуть вирішити питання шляхом переговорів, вони повинні визнати серйозний негативний вплив односторонніх тарифних заходів на себе і світ... проявити щирість у переговорах, виправити свою неправильну практику, піти назустріч Китаю і вирішити занепокоєння обох сторін шляхом рівноправних консультацій", - додав представник.