США и Китай проведут переговоры по "торговой войне": когда состоится встреча

Как пишет NYT, это будет первая официальная встреча по вопросам торговли между США и Китаем после того, как Трамп повысил тарифы на китайский импорт до трехзначного уровня в прошлом месяце.

Со стороны США на встречу прибудут:

Скотт Бессент, глава Министерства финансов Штатов;

Джеймисон Грир, торговый представитель США.

Переговоры состоятся в швейцарской Женеве. По словам представителя Министерства иностранных дел (МИД) Китая, со стороны Китая участие в переговорах примет вице-премьер по вопросам экономической политики Хэ Лифен.

Как отмечал Бессент в эфире Fox News, переговоры состоятся в субботу и воскресенье.

Неназванный представитель Министерства торговли Китая, как отмечает NYT, рассказал, что американские чиновники постоянно "сливали информацию о корректировке тарифных мер" и передавали эту информацию китайской стороне, надеясь "поговорить с Китаем о тарифах и других вопросах".

"Если Соединенные Штаты хотят решить вопрос путем переговоров, они должны признать серьезное негативное влияние односторонних тарифных мер на себя и мир... проявить искренность в переговорах, исправить свою неправильную практику, пойти навстречу Китаю и решить беспокойство обеих сторон путем равноправных консультаций", - добавил представитель.