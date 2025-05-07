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США и Китай проведут переговоры по "торговой войне": когда состоится встреча

Фото: Скотт Бессент, глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Высокопоставленные чиновники из администрации главы Белого дома Дональда Трампа встретятся в ближайшее время с китайской стороной, чтобы обсудить торгово-экономические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, это будет первая официальная встреча по вопросам торговли между США и Китаем после того, как Трамп повысил тарифы на китайский импорт до трехзначного уровня в прошлом месяце.

Со стороны США на встречу прибудут:

  • Скотт Бессент, глава Министерства финансов Штатов;
  • Джеймисон Грир, торговый представитель США.

Переговоры состоятся в швейцарской Женеве. По словам представителя Министерства иностранных дел (МИД) Китая, со стороны Китая участие в переговорах примет вице-премьер по вопросам экономической политики Хэ Лифен.

Как отмечал Бессент в эфире Fox News, переговоры состоятся в субботу и воскресенье.

Неназванный представитель Министерства торговли Китая, как отмечает NYT, рассказал, что американские чиновники постоянно "сливали информацию о корректировке тарифных мер" и передавали эту информацию китайской стороне, надеясь "поговорить с Китаем о тарифах и других вопросах".

"Если Соединенные Штаты хотят решить вопрос путем переговоров, они должны признать серьезное негативное влияние односторонних тарифных мер на себя и мир... проявить искренность в переговорах, исправить свою неправильную практику, пойти навстречу Китаю и решить беспокойство обеих сторон путем равноправных консультаций", - добавил представитель.

 

"Торговая война" Трампа

2 апреля Трамп ввел таможенные тарифы на импорт из более чем 180 стран мира. Тогда же ставки составляли от 10 до 49%, в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья.

Уже через неделю глава Белого дома приостановил на 90 дней действие тарифов и установил для всех стран единую таможенную ставку 10%. В то же время исключением стал Китай, для которого американский лидер повысил пошлины на импорт из страны до 145%. Пекин, в свою очередь, зеркально установил 125% пошлину на импорт из США.

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