ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Китай проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю, - WSJ

Четвер 02 листопада 2023 03:30
UA EN RU
США та Китай проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю, - WSJ Фото: США та Китай проведуть переговори щодо контролю ядерної зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай та США домовилися відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю вперше з часів президентства Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел у Білому домі, переговори відбудуться вже наступного тижня. Повідомляється, що дискусії будуть спрямовані на те, щоб уникнути небезпечних тристоронніх перегонів озброєнь між Сполученими Штатами, Китаєм і Росією, але не є початком офіційних переговорів про обмеження ядерної зброї.

Джерела сходяться на думці, що серія двосторонніх дипломатичних контактів в останні місяці, в основному з ініціативи США, була спрямована на реанімацію відносин між Пекіном і Вашингтоном, що швидко погіршуються.

Що передувало

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І відвідав США з візитом. Він зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також президентом США Джо Байденом.

За інформацією ЗМІ, Ван І мав підготувати візит до США лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Планується, що глава КНР відвідає саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско та зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Пізніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Китай досягли принципової домовленості про зустріч президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна у листопаді.

Раніше Сі Цзіньпін також заявляв, що Китай погоджується співпрацювати зі США, оскільки від цього залежить доля людства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Ядерна зброя
NEWS
Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні
Залужний виступив за розширення мобілізації в Україні
DAILY
Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області