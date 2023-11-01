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США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді, - Reuters

Вашингтон, Середа 01 листопада 2023 22:40
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США і Китай домовилися про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна у листопаді, - Reuters Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки та Китай досягли принципової домовленості про зустріч президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є принципова домовленість про зустріч у Сан-Франциско у листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідні для завершення цих планів", - наводить видання слова високопосадовця адміністрації Байдена.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр вже підтвердила сьогодні, 1 листопада, що лідери США та Китаю планують провести "конструктивну бесіду" під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Джо Байден може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Минулого тижня до США приїхав міністр закордонних справ Китаю Ван І. Він мав підготувати візит Сі Цзіньпіна.

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