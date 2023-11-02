США и Китай проведут переговоры о контроле за ядерным оружием, - WSJ

Китай и США договорились возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием впервые со времен президентства Барака Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным источников в Белом доме, переговоры пройдут уже на следующей неделе. Сообщается, что дискуссии будут направлены на то, чтобы избежать опасной трехсторонней гонки вооружений между Соединенными Штатами, Китаем и Россией, но не представляют собой начало официальных переговоров об ограничении ядерного оружия.

Источники сходятся во мнении, что серия двусторонних дипломатических контактов в последние месяцы, в основном по инициативе США, была направлена на реанимацию быстро ухудшающихся отношений между Пекином и Вашингтоном.

Что предшествовало

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И посетил США с визитом. Он встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также президентом США Джо Байденом.

По информации СМИ, Ван И должен был подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Позже сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Китай достигли принципиальной договоренности о встрече президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина в ноябре.

Ранее Си Цзиньпин также заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.