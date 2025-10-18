США та Китай проведуть новий раунд торговельних переговорів: обговорять зниження мит

Новий раунд торговельних переговорів між США і Китаєм, імовірно, намічений на наступний тиждень. Сторони обговорять зниження мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, під час цієї зустрічі міністру фінансів США Скотту Бессенту і віцепрем'єру Китаю Хе Ліфену належить обговорити питання про зниження нових заходів ескалації між двома найбільшими економіками світу.
Зокрема, Бессент повідомив, що поговорить із Ліфеном у п'ятницю ввечері, а незабаром має відбутися їхня зустріч.
"Ми з ним і делегацією зустрінемося в Малайзії - ймовірно, за тиждень, починаючи із завтрашнього дня, щоб підготуватися до зустрічі двох президентів", - сказав глава Мінфіну.
Коментарі Бессента прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо того, що переговори з китайськими офіційними особами можуть призвести до угоди, яка дасть змогу розрядити кризу, внаслідок якої лідер США погрожував підвищити мита.
Bloomberg зазначає, що в сукупності ці заяви сигналізували про спробу Вашингтона заспокоїти побоювання щодо повномасштабної торговельної війни з Пекіном, яка може мати руйнівні наслідки для світової економіки.
"Я думаю, у нас усе йде дуже добре. Думаю, ми налагоджуємо відносини з Китаєм", - заявив Трамп.
Також він дав зрозуміти, що на його думку, зустріч між ним і главою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Південній Кореї в жовтні відбудеться.
Нагадаємо, лише тиждень тому Трамп порушував питання про скасування своєї першої особистої зустрічі з Сі після повернення в Білий дім.
Він був розгніваний обіцянкою китайського уряду запровадити широкий контроль над критично важливими рідкоземельними металами. Також Трамп оголосив про введення 100% надбавки до імпорту китайських товарів з 1 листопада. Однак у п'ятницю каналу Fox News назвав повернення захмарних мит "нестійким". Крім того, він висловив захоплення Сі і вважає, що у США і Китаю все буде добре.
Раніше цього року США і Китай уклали перемир'я, згідно з яким Вашингтон призупинив мита в розмірі 145% на китайські товари, а Пекін зобов'язався відновити поставки рідкоземельних магнітів. Термін дії цієї угоди закінчується в листопаді.
"Майбутні переговори є черговою спробою досягти взаєморозуміння в торгівлі після чотирьох раундів двосторонніх торговельних переговорів. Бессент і Хе раніше вели переговори в Мадриді, Стокгольмі, Лондоні та Женеві", - зазначає Bloomberg.
Також видання пише, що наступного тижня в Куала-Лумпурі, столиці Малайзії, відбудеться саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії, на якому, як очікують, також зберуться багато інших лідерів з усього світу.
"Я думаю, що ситуація деескальована. Ми сподіваємося, що Китай виявить до нього таку саму повагу, яку ми до нього виявили. І я впевнений, що президент Трамп, завдяки своїм стосункам із головою Сі, зможе повернути ситуацію в нормальне русло", - резюмував Бессент.