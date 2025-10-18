США та Китай проведуть новий раунд торговельних переговорів: обговорять зниження мит

Як пише видання, під час цієї зустрічі міністру фінансів США Скотту Бессенту і віцепрем'єру Китаю Хе Ліфену належить обговорити питання про зниження нових заходів ескалації між двома найбільшими економіками світу.

Зокрема, Бессент повідомив, що поговорить із Ліфеном у п'ятницю ввечері, а незабаром має відбутися їхня зустріч.

"Ми з ним і делегацією зустрінемося в Малайзії - ймовірно, за тиждень, починаючи із завтрашнього дня, щоб підготуватися до зустрічі двох президентів", - сказав глава Мінфіну.

Коментарі Бессента прозвучали після того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо того, що переговори з китайськими офіційними особами можуть призвести до угоди, яка дасть змогу розрядити кризу, внаслідок якої лідер США погрожував підвищити мита.

Bloomberg зазначає, що в сукупності ці заяви сигналізували про спробу Вашингтона заспокоїти побоювання щодо повномасштабної торговельної війни з Пекіном, яка може мати руйнівні наслідки для світової економіки.

"Я думаю, у нас усе йде дуже добре. Думаю, ми налагоджуємо відносини з Китаєм", - заявив Трамп.

Також він дав зрозуміти, що на його думку, зустріч між ним і главою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Південній Кореї в жовтні відбудеться.