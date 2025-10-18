RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США та Китай проведут новый раунд торговых переговоров: обсудят снижение пошлин

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, вероятно, намечен на следующую неделю. Стороны обсудят снижение пошлин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, в ходе этой встречи министру финансов США Скотту Бессенту и вице-премьеру Китая Хэ Лифэну предстоит обсудить вопрос о снижении новых мер эскалации между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, Бессент сообщил, что побеседует с Лифэну в пятницу вечером, а вскоре должна состоятся их встреча.

"Мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии - вероятно, через неделю, начиная с завтрашнего дня, чтобы подготовиться к встрече двух президентов", - сказал глава Минфина.

Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении итого, что переговоры с китайскими официальными лицами могут привести к сделке, которая позволит разрядить кризис, в результате которого лидер США грозил повысить пошлины.

Bloomberg отмечает, что в совокупности эти заявления сигнализировали о попытке Вашингтона успокоить опасения по поводу полномасштабной торговой войны с Пекином, которая может иметь разрушительные последствия для мировой экономики.

"Я думаю, у нас все идет очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем", - заявил Трамп.

Также он дал понять, что по его мнению, встреча между ним и главой Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее в октябре состоится.

Встреча Трампа и Си была под вопросом

Напомним, всего неделю назад Трамп поднимал вопрос об отмене своей первой личной встречи с Си после возвращения в Белый дом.

Он был в гневе обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над критически важными редкоземельными металлами. Также Трамп объявил о введении 100% надбавки к импорту китайских товаров с 1 ноября. Однако в пятницу каналу Fox News назвал возвращение заоблачных пошлин "неустойчивым". Кроме того, он выразил восхищение Си и считает, что у США и Китая все будет хорошо.

Ранее в этом году США и Китай заключили перемирие, согласно которому Вашингтон приостановил пошлины в размере 145% на китайские товары, а Пекин обязался возобновить поставки редкоземельных магнитов. Срок действия этого соглашения истекает в ноябре.

"Предстоящие переговоры представляют собой очередную попытку достичь взаимопонимания в торговле после четырех раундов двусторонних торговых переговоров. Бессент и Хэ ранее вели переговоры в Мадриде, Стокгольме, Лондоне и Женеве", - отмечает Bloomberg.

Также издание пишет, что на следующей неделе в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, на котором, как ожидается, также соберутся многие другие лидеры со всего мира.

"Я думаю, что ситуация деэскалирована. Мы надеемся, что Китай проявит к нему также же уважение, какое мы к нему проявили. И я уверен, что президент Трамп, благодаря своим отношениям с председателем Си, сможет вернуть ситуацию в нормально русло", - резюмировал Бессент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампСкотт БессентСи Цзиньпинь