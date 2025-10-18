США та Китай проведут новый раунд торговых переговоров: обсудят снижение пошлин

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, вероятно, намечен на следующую неделю. Стороны обсудят снижение пошлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, в ходе этой встречи министру финансов США Скотту Бессенту и вице-премьеру Китая Хэ Лифэну предстоит обсудить вопрос о снижении новых мер эскалации между двумя крупнейшими экономиками мира.
В частности, Бессент сообщил, что побеседует с Лифэну в пятницу вечером, а вскоре должна состоятся их встреча.
"Мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии - вероятно, через неделю, начиная с завтрашнего дня, чтобы подготовиться к встрече двух президентов", - сказал глава Минфина.
Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении итого, что переговоры с китайскими официальными лицами могут привести к сделке, которая позволит разрядить кризис, в результате которого лидер США грозил повысить пошлины.
Bloomberg отмечает, что в совокупности эти заявления сигнализировали о попытке Вашингтона успокоить опасения по поводу полномасштабной торговой войны с Пекином, которая может иметь разрушительные последствия для мировой экономики.
"Я думаю, у нас все идет очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем", - заявил Трамп.
Также он дал понять, что по его мнению, встреча между ним и главой Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее в октябре состоится.
Напомним, всего неделю назад Трамп поднимал вопрос об отмене своей первой личной встречи с Си после возвращения в Белый дом.
Он был в гневе обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над критически важными редкоземельными металлами. Также Трамп объявил о введении 100% надбавки к импорту китайских товаров с 1 ноября. Однако в пятницу каналу Fox News назвал возвращение заоблачных пошлин "неустойчивым". Кроме того, он выразил восхищение Си и считает, что у США и Китая все будет хорошо.
Ранее в этом году США и Китай заключили перемирие, согласно которому Вашингтон приостановил пошлины в размере 145% на китайские товары, а Пекин обязался возобновить поставки редкоземельных магнитов. Срок действия этого соглашения истекает в ноябре.
"Предстоящие переговоры представляют собой очередную попытку достичь взаимопонимания в торговле после четырех раундов двусторонних торговых переговоров. Бессент и Хэ ранее вели переговоры в Мадриде, Стокгольме, Лондоне и Женеве", - отмечает Bloomberg.
Также издание пишет, что на следующей неделе в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, на котором, как ожидается, также соберутся многие другие лидеры со всего мира.
"Я думаю, что ситуация деэскалирована. Мы надеемся, что Китай проявит к нему также же уважение, какое мы к нему проявили. И я уверен, что президент Трамп, благодаря своим отношениям с председателем Си, сможет вернуть ситуацию в нормально русло", - резюмировал Бессент.