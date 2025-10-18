США та Китай проведут новый раунд торговых переговоров: обсудят снижение пошлин

Как пишет издание, в ходе этой встречи министру финансов США Скотту Бессенту и вице-премьеру Китая Хэ Лифэну предстоит обсудить вопрос о снижении новых мер эскалации между двумя крупнейшими экономиками мира.

В частности, Бессент сообщил, что побеседует с Лифэну в пятницу вечером, а вскоре должна состоятся их встреча.

"Мы с ним и делегацией встретимся в Малайзии - вероятно, через неделю, начиная с завтрашнего дня, чтобы подготовиться к встрече двух президентов", - сказал глава Минфина.

Комментарии Бессента прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении итого, что переговоры с китайскими официальными лицами могут привести к сделке, которая позволит разрядить кризис, в результате которого лидер США грозил повысить пошлины.

Bloomberg отмечает, что в совокупности эти заявления сигнализировали о попытке Вашингтона успокоить опасения по поводу полномасштабной торговой войны с Пекином, которая может иметь разрушительные последствия для мировой экономики.

"Я думаю, у нас все идет очень хорошо. Думаю, мы налаживаем отношения с Китаем", - заявил Трамп.

Также он дал понять, что по его мнению, встреча между ним и главой Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее в октябре состоится.