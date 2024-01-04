США ліквідували лідера підтримуваного Іраном ополчення в Багдаді

Американські військові завдали авіаудару по Багдаду. Зокрема, по високопоставленому командиру іракського ополчення, якого вони звинувачують у нападах на американські війська в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника США, удару було завдано по автомобілю в іракській столиці в четвер, 4 січня. Метою удару став один із лідерів угруповання "Харакат аль-Нуджаба", сказав чиновник, не назвавши його імені.

Напруженість у регіоні зростає, підживлювана війною між Ізраїлем і Газою та побоюваннями, що вона може перекинутися на сусідні країни.

Сили народної мобілізації (PMF), коаліція ополченців, що номінально перебуває під контролем іракських військових, раніше оголосила у своїй заяві, що заступника глави її операцій у Багдаді Муштака Талеба аль-Саїді, також відомого як Абу Таква, було вбито "в результаті жорстокої американської агресії".

За словами одного з представників ополчення, Саїді разом з іншим представником ополчення в'їжджав у гараж штабу, пов'язаного з ополченням Аль-Нуджаба, одним із членів ЧВС, коли в його автомобіль було завдано удару, внаслідок якого обидва загинули.

Від початку війни між Ізраїлем і Газою 7 жовтня група ополченців, які підтримуються Іраном і називають себе Ісламським опором в Іраку, завдала кілька ударів по будівлі.

Ситуація на Близькому Сході

Зіткнення США та Ірану відбулося на тлі триваючої війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС у Секторі Гази та ескалації в регіоні. Об'єднані з Іраном угруповання в Іраку і Сирії виступають проти кампанії ЦАХАЛ у палестинському анклаві і покладають відповідальність на Вашингтон за їхню підтримку ізраїльської сторони.

Американські військові заявили, що внаслідок ударів в Іраку, імовірно, було вбито "кілька бойовиків "Катаїб Хезболла"" і знищено об'єкти, які використовували угруповання.

У грудні ліванське угруповання "Хезболла" пообіцяло посилити атаки на військові бази США на Близькому Сході.

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