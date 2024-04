США и Израиль отвергают причастность к удару по военной базе в Ираке

"Нам известны сообщения о том, что Соединенные Штаты сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку", - говорится в сообщении.

В то же время, израильский чиновник в интервью CNN заявил, что Израиль не причастен ко взрывам в Ираке.

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, неподалеку от Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе, которую используют Силы народной мобилизации Ирака (PMF).

По последним данным, пять взрывов прогремели в штабе Сил на военной базе Калсу возле города Аль-Машру на шоссе к северу от провинции Вавилон.

Член Комитета по безопасности в провинции Вавилон Муханнад аль-Анази отметил, что в результате атаки, получили ранения по меньшей мере трое членов Сил народной мобилизации Ирака.

Атака нанесла существенный материальный ущерб. На месте инцидента работает следственная группа.

Обозреватели часто отмечают, что Силы народной мобилизации (PMF) - коалиция ополченцев - номинально находится под контролем иракских военных.

IRAQ: Massive explosion in Kalsu military camp in Babil, strikes targeted pro-Iran PMF. At least one killed, Israel suspected pic.twitter.com/BhSK2HT7tA