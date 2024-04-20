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США и Израиль отвергают причастность к удару по военной базе в Ираке

Ирак, Суббота 20 апреля 2024 04:38
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США и Израиль отвергают причастность к удару по военной базе в Ираке Фото: Израиль и США отвергают обвинения в атаке на Ирак (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные Израиля и США заявили о непричастности к удару по военной базе Сил народной мобилизации Ирака около Багдада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети Х.

"Нам известны сообщения о том, что Соединенные Штаты сегодня нанесли авиаудары по Ираку. Эти сообщения не соответствуют действительности. Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку", - говорится в сообщении.

В то же время, израильский чиновник в интервью CNN заявил, что Израиль не причастен ко взрывам в Ираке.

Воздушная атака на Ирак

Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, неподалеку от Багдада прогремел мощный взрыв на военной базе, которую используют Силы народной мобилизации Ирака (PMF).

По последним данным, пять взрывов прогремели в штабе Сил на военной базе Калсу возле города Аль-Машру на шоссе к северу от провинции Вавилон.

Член Комитета по безопасности в провинции Вавилон Муханнад аль-Анази отметил, что в результате атаки, получили ранения по меньшей мере трое членов Сил народной мобилизации Ирака.

Атака нанесла существенный материальный ущерб. На месте инцидента работает следственная группа.

Обозреватели часто отмечают, что Силы народной мобилизации (PMF) - коалиция ополченцев - номинально находится под контролем иракских военных.

Что предшествовало

В начале января стало известно, что после серии нападений на американские силы на Ближнем Востоке, военные США нанесли авиаудар по Багдаду. Атака была направлена по высокопоставленному командиру иракского ополчения, которого они обвиняют в нападениях на американские войска в стране.

Также в ответ на другие нападения на свои военные базы на Ближнем Востоке силы США ударили по двум объектам Ирана в Сирии.

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