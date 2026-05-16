США та Ізраїль можуть поновити удари по Ірану на наступному тижні, - NYT

Що готує Пентагон

Операція "Епічна лють", призупинена після оголошення перемир'я, може відновитися вже наступного тижня - можливо, під новою назвою.

"У нас є план ескалації, якщо це буде необхідно", - підтвердив міністр оборони Піт Гегсет. Водночас є і план виведення понад 50 000 військових із регіону.

Два близькосхідних чиновники повідомили, що США та Ізраїль ведуть найінтенсивнішу підготовку з моменту перемир'я - до можливого відновлення ударів вже наступного тижня.

Які варіанти на столі

Серед розглянутих опцій - агресивніші авіаудари по іранській військовій і цивільній інфраструктурі. Другий варіант - операція сил спеціального призначення для вилучення ядерних матеріалів на об'єкті в Ісфахані.

Кілька сотень бійців спецназу вже перебувають у регіоні саме для цього. Однак така операція потребувала б тисяч військових прикриття і несе значний ризик втрат.

Також розглядається захоплення острова Харг - ключового вузла іранського нафтового експорту.

Іран відновив потенціал

Попри місяць перемир'я, Іран відновив доступ до 30 із 33 ракетних позицій вздовж Ормузької протоки. Більшість уражених об'єктів відновлено. Військові визнають приватно: "перемогти" буде непросто.

Ситуація в регіоні

На місці перебувають близько 5 000 морських піхотинців і 2 000 десантників 82-ї повітрянодесантної дивізії. Дві авіаносні ударні групи, понад десяток есмінців і сотні літаків "готові відновити бойові операції за наказом".