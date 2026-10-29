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США та Ізраїль готують хвилю масштабних бомбардувань Ірану, - Axios

14:51 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: США та Ізраїль готують хвилю бомбардувань Ірану (Getty Images)

США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Під прицілом можуть опинитися керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними американських та ізраїльських чиновників, нова хвиля бомбардувань може розпочатися невдовзі після проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада. Очікується, що військова операція триватиме тиждень.

У понеділок, 26 жовтня, начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал Еяль Замір для узгодження спільних дій провів переговори з командувачем Центрального командування ЗС США (CENTCOM) адміралом Бредом Купером.

Переговори через посередників

Президент США Дональд Трамп у середу, 28 жовтня, в короткому інтерв’ю Axios розповів, що наразі переговори з Іраном ведуться через посередників. Водночас він зазначив, що не впевнений у їхньому успішному результаті.

Головну роль у посередницьких зусиллях відіграє Катар. Його підтримують Саудівська Аравія, Пакистан, Єгипет та Туреччина.

Axios пише, що військовий сценарій може бути скасований лише в тому випадку, якщо Вашингтон і Тегеран досягнуть домовленості в останній момент.

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомило, що США попередили кілька країн Перської затоки про ймовірність відновлення короткочасної війни з Іраном після проміжних виборів до Конгресу.

Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу натякнув на можливе поновлення бойових дій проти Ірану. За його словами, Ізраїль і США отримали унікальну нагоду розгромити Іран.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІранДональд Трамп