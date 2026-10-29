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США и Израиль готовят волну масштабных бомбардировок Ирана, - Axios

14:51 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: США и Израиль готовят волну бомбардировок Ирана (Getty Images)

США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. Под прицелом может оказаться руководство, энергетические и ядерные объекты, а также инфраструктура страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным американских и израильских чиновников, новая волна бомбардировок может начаться вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Ожидается, что военная операция продлится неделю.

В понедельник, 26 октября, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал Эяль Замир для согласования совместных действий провел переговоры с командующим Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

Переговоры через посредников

Президент США Дональд Трамп в среду, 28 октября, в коротком интервью Axios рассказал, что в настоящее время переговоры с Ираном ведутся через посредников. В то же время он отметил, что не уверен в их успешном результате.

Главную роль в посреднических усилиях играет Катар. Его поддерживают Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Турция.

Axios пишет, что военный сценарий может быть отменен только в том случае, если Вашингтон и Тегеран достигнут договоренности в последний момент.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили несколько стран Персидского залива о вероятности возобновления кратковременной войны с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс.

Отметим, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на возможное возобновление боевых действий против Ирана. По его словам, Израиль и США получили уникальную возможность разгромить Иран.

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