США та Іран "зупинили" ціни на нафту: чого чекати у майбутньому

Понеділок 09 лютого 2026 14:54
UA EN RU
США та Іран "зупинили" ціни на нафту: чого чекати у майбутньому Фото: США та Іран "зупинили" ціни на нафту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 9 лютого, світові ціни на нафту стабілізувались на тлі інформації про обіцянки США та Ірану продовжити непрямі переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Імпорт російської нафти до Індії впаде вдвічі, - Bloomberg

Цей крок зменшив побоювання аналітиків ринку щодо ймовірних проблем з поставками нафти. Ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли на 17 центів, або 0,3%, до 68,22 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,3%, до 63,73 долара.

За даними агентства, близько п'ятої частини світового споживання нафти проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном. Подальша стабілізація ситуації навколо Ірану може сприяти незначному зменшенню цін на нафту.

Минулого тижня ціни на нафту Brent та WTI впали більш ніж на 3% та 2% відповідно, що стало їхнім першим падінням за сім тижнів, оскільки напруженість послабшала, а також на тлі ширшого розпродажу на ринку.

Інвестори також стикаються зі зусиллями Заходу щодо обмеження доходів Росії від експорту нафти, що підтримують її війну в Україні.

Так, Єврокомісія в п'ятницю запропонувала запровадити повну заборону на будь-які послуги, що підтримують експорт російської сирої нафти.

Нафтопереробні заводи в Індії, колись найбільший покупець нафти з РФ, також віднедавна уникають закупівель в РФ, що повинно допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Нагадаємо, 6 лютого світові ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після різкого падіння за результатами торгів попереднього дня, адже ринок дуже сильно реагує на ситуацію навколо США та Ірану.

Також раніше повідомлялось, що імпорт російської нафти до Індії може скоротитися приблизно вдвічі після укладання торгівельної угоди зі США.

НАФТА Нефть Сполучені Штати Америки Іран
