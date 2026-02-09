ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

США и Иран "остановили" цены на нефть: чего ждать в будущем

Понедельник 09 февраля 2026 14:54
США и Иран "остановили" цены на нефть: чего ждать в будущем Фото: США и Иран "остановили" цены на нефть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 9 февраля, мировые цены на нефть стабилизировались на фоне информации об обещаниях США и Ирана продолжить непрямые переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг уменьшил опасения аналитиков рынка относительно вероятных проблем с поставками нефти. Фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 17 центов, или 0,3%, до 68,22 доллара за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 18 центов, или 0,3%, до 63,73 доллара.

По данным агентства, около пятой части мирового потребления нефти проходит через Ормузский пролив между Оманом и Ираном. Дальнейшая стабилизация ситуации вокруг Ирана может способствовать незначительному уменьшению цен на нефть.

На прошлой неделе цены на нефть Brent и WTI упали более чем на 3% и 2% соответственно, что стало их первым падением за семь недель, поскольку напряженность ослабла, а также на фоне широкой распродажи на рынке.

Инвесторы также сталкиваются с усилиями Запада по ограничению доходов России от экспорта нефти, поддерживающих ее войну в Украине.

Так, Еврокомиссия в пятницу предложила ввести полный запрет на любые услуги, поддерживающие экспорт российской сырой нефти.

Нефтеперерабатывающие заводы в Индии, некогда крупнейший покупатель нефти из РФ, также с недавних пор избегают закупок в РФ, что должно помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Напомним, 6 февраля мировые цены на нефть выросли более чем на 1% после резкого падения по результатам торгов предыдущего дня, ведь рынок очень сильно реагирует на ситуацию вокруг США и Ирана.

Также ранее сообщалось, что импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно вдвое после заключения торгового соглашения с США.

НАФТА Нафта Соединенные Штаты Америки Иран
