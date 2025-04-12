США та Іран провели перші переговори щодо нової ядерної угоди: що вирішили

МЗС Ірану оголосило, що перший раунд переговорів у Маскаті пройшов у "конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги".

За даними видання, керівники переговорів міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчіта та спецпредставник президента США Стів Віткофф обмінялися точками зору своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ісламської Республіки через міністра закордонних справ Оману Бадра бін Хамада Аль-Бусаіді.

Як результат перемовин - сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня.

Особиста зустріч представників США та Ірану

Міністерство повідомило, що після більш ніж двох годин непрямих переговорів Аракчі та Віткофф зустрілися та особисто поспілкувалися протягом кількох хвилин, коли вони залишали місце проведення переговорів і в присутності Аль Бусаїді.