США и Иран провели первые переговоры по новой ядерной сделке: что решили

МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров в Маскате прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения".

По данным издания, руководители переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчитаи спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обменялись точками зрения своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Исламской Республики через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Как результат переговоров - стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Личная встреча представителей США и Ирана

Министерство сообщило, что после более чем двух часов непрямых переговоров Аракчи и Уиткофф встретились и лично пообщались в течение нескольких минут, когда они покидали место проведения переговоров и в присутствии Аль Бусаиди.