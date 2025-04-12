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США и Иран провели первые переговоры по новой ядерной сделке: что решили

Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран и США провели первый этап непрямых переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров в Маскате прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения".

По данным издания, руководители переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчитаи спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обменялись точками зрения своих правительств относительно иранской ядерной программы и снятия санкций с Исламской Республики через министра иностранных дел Омана Бадра бин Хамада Аль-Бусаиди.

Как результат переговоров - стороны договорились продолжить переговоры на следующей неделе.

Личная встреча представителей США и Ирана

Министерство сообщило, что после более чем двух часов непрямых переговоров Аракчи и Уиткофф встретились и лично пообщались в течение нескольких минут, когда они покидали место проведения переговоров и в присутствии Аль Бусаиди.

Переговоры США с Ираном

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп некоторое время пытался возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке.

В частности 7 марта 2025 года президент Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана, аятоли Али Хаменеи, в котором предупредил, что Тегеран имеет два варианта:

  • заключить соглашение по своей ядерной программе
  • столкнуться с военными последствиями со стороны США.

Президент США поставил двухмесячный срок для достижения соглашения, пригрозив Ирану "бомбардировками, которых они раньше не видели".

В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с "агрессивными правительствами".

Однако уже 28 марта Иран прислал официальный ответ на письмо Трампа, в котором сигнализировал о готовности к переговорам.

А вчера, 11 апреля, Верховный лидер Ирана под давлением изменил мнение о переговорах с США.

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