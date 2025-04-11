Верховний лідер Ірану під тиском змінив думку про переговори з США: NYT дізналось деталі
Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї під тиском погодився на переговори з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
NYT пише, що Іран обмірковував відповідь на лист президента США Дональда Трампа з проханням про ядерні переговори. Тому президент країни, а також голови судової системи та парламенту зібралися з верховним лідером Ірану минулого місяця.
Анонімні джерела видання заявили, що Хаменеї публічно і неодноразово забороняв вести переговори з Вашингтоном, називаючи це нерозумним і ідіотським. Однак старші чиновники, в рамках незвичайно скоординованих зусиль, закликали його змінити курс.
Вищі посадові особи закликали Хаменеї дозволити Тегерану вести переговори з Вашингтоном, навіть безпосередньо, якщо це необхідно, оскільки в іншому випадку режим Ісламської Республіки може бути повалений.
Водночас, за даними джерел, офіційні особи повідомили верховному лідеру Ірану, що якщо країна відмовиться від переговорів або якщо переговори зазнають невдачі, то військові удари по двох основних ядерних об’єктах Ірану, Натанзі та Фордоу, будуть неминучими.
Як результат, наприкінці багатогодинної зустрічі Хаменеї поступився. Він дав свій дозвіл на переговори, спочатку непрямі, через посередника, а потім, якщо справи підуть добре, на прямі переговори між американськими та іранськими перемовниками.
Трамп намагається поновити переговори з Іраном
Після повернення до Білого дому президент США Дональд Трамп намагається поновити переговори з Іраном щодо ядерної угоди.
Зокрема 7 березня 2025 року президент Трамп надіслав листа верховному лідерові Ірану, аятолі Алі Хаменеї, в якому попередив, що Тегеран має два варіанти:
- укласти угоду щодо своєї ядерної програми
- зіткнутися з військовими наслідками з боку США.
Президент США поставив двомісячний термін для досягнення угоди, пригрозивши Ірану "бомбардуваннями, яких вони раніше не бачили".
У відповідь на це Хаменеї заявив, що Іран не буде вести переговори з "агресивними урядами".
Проте вже 28 березня Іран надіслав офіційну відповідь на лист Трампа, в якому сигналізував про готовність до переговорів.
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