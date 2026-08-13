США та Іран паралельно заявили про "повний контроль" над Ормузом

Хто контролює Ормуз

Хоссейн Таеб, нещодавно призначений керівник іранського воєнізованого підрозділу "Басідж", зробив заяву щодо Ормузу.

Так, 13 серпня він сказав, що протока "перебуває під контролем та управлінням Ірану", пише видання.

Натомість вчора Трамп повідомив, що Сполучені Штати мають "повний контроль" над цим стратегічним водним шляхом.

Таеб заявив, що США намагалися підірвати те, що він назвав популярністю Ісламської Республіки в регіоні. Іранець мав на увазі чергову війну в Ормузькій протоці.

Також він зазначив, що США знову зазнали поразки, попри заяви про те, що Іран не має ні військово-повітряних сил, ні флоту.

Таєб додав, що Іран продовжує свій курс на повну безпеку.

Додамо, що високопоставлений військово-політичний чиновник Расул Санаї-Рад заявив, що Іран не відкриє протоку. Умова - США повинні виконати свої зобов'язання за тимчасовою угодою.

Чиновник каже, що США не можуть досягти відновлення протоки в односторонньому порядку, повідомляє Fars News.

Блокада Ормузької протоки

Після початку війни 28 лютого Тегеран фактично закрив протоку.

Через Ормуз раніше транспортувалася п'ята частина світового обсягу:

нафти,

зрідженого природного газу.

Згодом США запровадили морську блокаду іранських суден і портів.

У червні дві країни досягли тимчасової угоди, яка:

оголосила про постійне припинення вогню,

закликала до швидкого повернення свободи судноплавства в Перській затоці.

Угода розпалася через кілька тижнів після того, як Іран відновив обмежені атаки на судна. Він звинуватив їх у порушенні домовленостей угоди.Цей крок спонукав США відновити удари по південних провінціях Ірану.