Готові воювати роками: у КВІР озвучили жорсткий план Ірану щодо США

У КВІР заявили про готовність Ірану до багаторічної війни зі США та запевнили, що країна зможе продовжувати виробляти й запускати ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного радника головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції Ірану Мохаммада Рези Накді в інтерв'ю PBS .

За словами Накді, Тегеран розглядає затяжний конфлікт як один зі способів стримування противника. Один із варіантів - до кінця президентського терміну Дональда Трампа, тобто фактично до 2029 року.

Він заявив, що Іран хоче завдати таких втрат, щоб у майбутньому потенційні противники розуміли високу ціну нового нападу.

"Один із способів - це затягнути цю війну до наступного президентського терміну й завдати виснажливих втрат", - сказав представник КВІР.

Він також заявив, що Іран має можливість продовжувати ракетні удари навіть у разі багаторічного конфлікту. За словами Накді, країна щодня виробляє більше ракет, ніж запускає.

"Навіть якщо ця війна триватиме роками, іранські ракети будуть запускатися", - запевнив він.

У КВІР заявили про "перемогу" Ірану

Оцінюючи перебіг бойових дій, представник КВІР заявив, що Іран наразі вважає себе переможцем. На його думку, дві головні цілі США - повалення іранського керівництва та розділення країни - не були досягнуті.

Водночас Накді визнав, що Іран ще не досяг своєї кінцевої мети.

"Дотепер ми перемагаємо. У майбутньому ми й надалі будемо перемагати", - заявив він.

Іранський генерал також звинуватив США у відсутності чіткої стратегії. За його словами, американська сторона нібито змінювала цілі кожні кілька днів та розглядала різні варіанти дій, зокрема щодо острова Харк та Ормузької протоки.

Іран заявив про новий досвід війни

Окремо Накді заявив, що тривале протистояння дає Ірану можливість отримувати досвід прямої війни зі США.

За його словами, раніше іранські військові не мали можливості вести бойові дії, які дозволили б їм вивчити американську армію на практиці.

"За ці п'ять місяців ми навчилися цьому", - сказав представник КВІР.

Він також заявив, що Іран побачив слабші, ніж очікував, можливості американських збройних сил.