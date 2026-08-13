США и Иран параллельно заявили о "полном контроле" над Ормузом

Президент США Дональд Трамп заявил, что США тотально контролируют Ормузский пролив. Иран отвечает, что только они управляют ключевым водным путём.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Хоссейн Таэб, недавно назначенный руководитель иранского военизированного подразделения "Басидж", сделал заявление по поводу Ормуза.
Так, 13 августа он сказал, что пролив "находится под контролем и управлением Ирана ", пишет издание.
В то же время Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют "полный контроль" над этим стратегическим водным путем.
Таэб заявил, что США пытались подорвать то, что он назвал популярностью Исламской Республики в регионе. Иранец имел в виду очередную войну в Ормузском проливе.
Также он отметил, что США снова потерпели поражение, несмотря на заявления о том, что у Ирана нет ни военно-воздушных сил, ни флота.
Таеб добавил, что Иран продолжает свой курс на полную безопасность.
Добавим, что высокопоставленный военно-политический чиновник Расул Санай-Рад заявил, что Иран не откроет пролив. Условие - США должны выполнить свои обязательства по временному соглашению.
Чиновник говорит, что США не могут добиться восстановления пролива в одностороннем порядке, сообщает Fars News.
После начала войны 28 февраля Тегеран фактически закрыл пролив.
Через Ормуз ранее транспортировалась пятая часть мирового объема:
Впоследствии США ввели морскую блокаду иранских судов и портов.
В июне две страны достигли временного соглашения, которое:
Соглашение распалось спустя несколько недель после того, как Иран возобновил ограниченные атаки на суда. Он обвинил их в нарушении договоренностей. Этот шаг побудил США возобновить удары по южным провинциям Ирана.
Ранее РБК-Украина писало, что в КСИР заявили о готовности Ирана к многолетней войне с США. Иранцы заверили, что страна сможет продолжать производить и запускать ракеты.
Также президент США Дональд Трамп изменил стратегию насчет Ирана, сделав ставку на санкции и выжидание вместо военных действий.
Кроме того, США имеют, как минимум, два плана по Ирану: дождаться краха в экономике страны или все-таки снова масштабно атаковать.