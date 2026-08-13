США и Иран параллельно заявили о "полном контроле" над Ормузом

Кто контролирует Ормуз

Хоссейн Таэб, недавно назначенный руководитель иранского военизированного подразделения "Басидж", сделал заявление по поводу Ормуза.

Так, 13 августа он сказал, что пролив "находится под контролем и управлением Ирана ", пишет издание.

В то же время Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют "полный контроль" над этим стратегическим водным путем.

Таэб заявил, что США пытались подорвать то, что он назвал популярностью Исламской Республики в регионе. Иранец имел в виду очередную войну в Ормузском проливе.

Также он отметил, что США снова потерпели поражение, несмотря на заявления о том, что у Ирана нет ни военно-воздушных сил, ни флота.

Таеб добавил, что Иран продолжает свой курс на полную безопасность.

Добавим, что высокопоставленный военно-политический чиновник Расул Санай-Рад заявил, что Иран не откроет пролив. Условие - США должны выполнить свои обязательства по временному соглашению.

Чиновник говорит, что США не могут добиться восстановления пролива в одностороннем порядке, сообщает Fars News.

Блокада Ормузского пролива

После начала войны 28 февраля Тегеран фактически закрыл пролив.

Через Ормуз ранее транспортировалась пятая часть мирового объема:

нефти,

сжиженного природного газа.

Впоследствии США ввели морскую блокаду иранских судов и портов.

В июне две страны достигли временного соглашения, которое:

объявила о постоянном прекращении огня,

призвала к скорейшему возвращению свободы судоходства в Персидском заливе.

Соглашение распалось спустя несколько недель после того, как Иран возобновил ограниченные атаки на суда. Он обвинил их в нарушении договоренностей. Этот шаг побудил США возобновить удары по южным провинциям Ирана.