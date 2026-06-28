США та Іран обмінялися ударами на тлі погроз Трампа знищити Тегеран, - Reuters

Погроза Трампа

Атаці передувала заява Трампа у соцмережах, у якій він пригрозив військовою силою "завершити роботу" проти Тегерана.

"Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу, яку ми дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме!", - написав президент США.

Удар по базах у Бахрейні та Кувейті

Приблизно через годину після цієї заяви армія Кувейту повідомила, що її протиповітряна оборона реагує на ракетні атаки та удари безпілотників. У Бахрейні пролунали сирени.

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що його військово-морські та повітряні сили розпочали ракетні операції проти військових об'єктів США в обох країнах.

"Удари США порушили режим припинення вогню та призведуть до повної зупинки всіх дипломатичних процесів", - заявили у КВІР. Командування ВМС Іранської гвардії додало, що американські бази в регіоні "переживуть пекло найближчими днями".

Наслідки атак

Американський чиновник підтвердив Reuters, що Іран атакував об'єкти США, проте про жертви чи серйозні пошкодження американської інфраструктури на Близькому Сході не повідомлялося.

Кувейтська армія заявила, що перехопила дві балістичні ракети без втрат і пошкоджень. У Бахрейні внаслідок іранської атаки було пошкоджено житловий будинок у провінції Мухаррак. Манама звернулася до Ради Безпеки ООН зі скликанням термінового засідання.

Окремо Катар повідомив, що один з його громадян загинув від осколкових поранень на борту судна, яке зникло безвісти в суботу. Ще одна людина дістала поранення внаслідок інциденту, що стався під час "військових операцій у цьому районі".

Удари США по Ірану

Центральне командування США заявило, що американські сили завдали нових ударів по Ірану після того, як іранський безпілотник атакував у суботу танкер під панамським прапором.

Удари були спрямовані на іранське військове спостереження, зв'язок, протиповітряну оборону, об'єкти зберігання безпілотників і мінні склади.

Зрив мирної угоди

Тимчасова мирна угода з 14 пунктів мала на меті припинити бойові дії, які США та Ізраїль розпочали 28 лютого, та знову відкрити Ормузьку протоку, поки триватимуть переговори щодо ядерної програми Ірану.

Тиждень тому у Швейцарії пройшов один раунд переговорів за посередництва віцепрезидента США Джей Ді Венса та спікера парламенту Ірану Мохаммеда Бакера Калібафа.

Вашингтон тоді скасував санкції проти Тегерана, але з того часу бойові дії відновилися.