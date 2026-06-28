США и Иран обменялись ударами на фоне угроз Трампа уничтожить Тегеран, - Reuters

Иран запустил ракеты и беспилотники по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне утром в воскресенье. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранское руководство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Атаке предшествовало заявление Трампа в соцсетях, в котором он пригрозил военной силой "завершить работу" против Тегерана.
"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть здравомыслящими и будем вынуждены военными силами завершить работу, которую мы очень успешно приступили. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!", - написал президент США.
Приблизительно через час после этого заявления армия Кувейта сообщила, что ее противовоздушная оборона реагирует на ракетные атаки и удары беспилотников. В Бахрейне раздались сирены.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его военно-морские и воздушные силы приступили к ракетным операциям против военных объектов США в обеих странах.
"Удары США нарушили режим прекращения огня и приведут к полной остановке всех дипломатических процессов", - заявили в КСИР. Командование ВМС Иранской гвардии добавило, что американские базы в регионе "переживут ад в ближайшие дни".
Американский чиновник подтвердил Reuters, что Иран атаковал объекты США, однако о жертвах или серьезных повреждениях американской инфраструктуры на Ближнем Востоке не сообщалось.
Кувейтская армия заявила, что перехватила две баллистические ракеты без потерь и повреждений. В Бахрейне в результате иранской атаки был поврежден жилой дом в провинции Мухаррак. Манама обратилась в Совет Безопасности ООН с созывом срочного заседания.
Отдельно Катар сообщил, что один из его граждан погиб от осколочных ранений на борту пропавшего без вести в субботу судна. Еще один человек получил ранения в результате инцидента, произошедшего во время "военных операций в этом районе".
Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли новые удары по Ирану после того, как иранский беспилотник атаковал в субботу танкер под панамским флагом.
Удары были ориентированы на иранское военное наблюдение, связь, противовоздушную оборону, объекты хранения беспилотников и минные склады.
Временное мирное соглашение из 14 пунктов имело целью прекратить боевые действия, которые США и Израиль начали 28 февраля, и вновь открыть Ормузский пролив, пока будут продолжаться переговоры по ядерной программе Ирана.
Неделю назад в Швейцарии прошел один раунд переговоров при посредничестве вице-президента США Джей Ди Венса и спикера парламента Ирана Мохаммеда Бакера Калибафа.
Вашингтон тогда упразднил санкции против Тегерана, но с тех пор боевые действия возобновились.
Напомним,война между США и Ираном вновь обострилась в последние дни, несмотря на подписанное ранее перемирие.
Ранее Иран перекрывал Ормузский пролив , и обещал "ад" на Ближнем Востоке.
Стороны уже неоднократно обменивались ударами в период так называемого перемирия - в частности, 3 и 6 июня США атаковали иранские объекты в ответ на запуск вражеских дронов в направлении Ормузского пролива.