США и Иран обменялись ударами на фоне угроз Трампа уничтожить Тегеран, - Reuters

Угроза Трампа

Атаке предшествовало заявление Трампа в соцсетях, в котором он пригрозил военной силой "завершить работу" против Тегерана.

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть здравомыслящими и будем вынуждены военными силами завершить работу, которую мы очень успешно приступили. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!", - написал президент США.

Удар по базам в Бахрейне и Кувейте

Приблизительно через час после этого заявления армия Кувейта сообщила, что ее противовоздушная оборона реагирует на ракетные атаки и удары беспилотников. В Бахрейне раздались сирены.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что его военно-морские и воздушные силы приступили к ракетным операциям против военных объектов США в обеих странах.

"Удары США нарушили режим прекращения огня и приведут к полной остановке всех дипломатических процессов", - заявили в КСИР. Командование ВМС Иранской гвардии добавило, что американские базы в регионе "переживут ад в ближайшие дни".

Последствия атак

Американский чиновник подтвердил Reuters, что Иран атаковал объекты США, однако о жертвах или серьезных повреждениях американской инфраструктуры на Ближнем Востоке не сообщалось.

Кувейтская армия заявила, что перехватила две баллистические ракеты без потерь и повреждений. В Бахрейне в результате иранской атаки был поврежден жилой дом в провинции Мухаррак. Манама обратилась в Совет Безопасности ООН с созывом срочного заседания.

Отдельно Катар сообщил, что один из его граждан погиб от осколочных ранений на борту пропавшего без вести в субботу судна. Еще один человек получил ранения в результате инцидента, произошедшего во время "военных операций в этом районе".

Удары США по Ирану

Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли новые удары по Ирану после того, как иранский беспилотник атаковал в субботу танкер под панамским флагом.

Удары были ориентированы на иранское военное наблюдение, связь, противовоздушную оборону, объекты хранения беспилотников и минные склады.

Срыв мирного соглашения

Временное мирное соглашение из 14 пунктов имело целью прекратить боевые действия, которые США и Израиль начали 28 февраля, и вновь открыть Ормузский пролив, пока будут продолжаться переговоры по ядерной программе Ирана.

Неделю назад в Швейцарии прошел один раунд переговоров при посредничестве вице-президента США Джей Ди Венса и спикера парламента Ирана Мохаммеда Бакера Калибафа.

Вашингтон тогда упразднил санкции против Тегерана, но с тех пор боевые действия возобновились.