ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

США и Иран обменялись ударами по кораблям: Пентагон грозит топить танкеры

03:23 06.09.2026 Вс
2 мин
Что известно об очередном обмене ударами?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран обменялись ударами по кораблям: Пентагон грозит топить танкеры Фото: Пит Хегсет (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В субботу американские войска заявили, что нанесли удары по трем нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум военным кораблям США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание отмечает, что в начале этой недели стороны впервые за более чем месяц обменялись ударами, и новые атаки чреваты новой волной ответных мер.

"Американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами успешно избежали многочисленных неспровоцированных атак со стороны Ирана", - говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

В ответ американские войска "навсегда вывели из строя танкеры КСИР M/T Downy у побережья острова Харг и M/T Stark 1 вблизи Яска".

По данным CENTCOM, за пределами Персидского залива незагруженный танкер для перевозки сырой нефти M/T Kylo был "полностью уничтожен" после того, как многочисленные попадания сделали его непригодным для эксплуатации.

В Центральном командовании добавили, что корабли "являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных ставленников".

"Пусть послание КСИР будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще больший экономический ущерб - уничтожим три ваших", - заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Позже на ситуацию отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет, заявив, что США могут нанести удар по иранскому флоту нефтяных танкеров как на Ближнем Востоке, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Все просто: если Иран начнет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что им нужно сделать, это прекратить стрелять по армии США... Иранский флот нефтяных танкеров беззащитен - у Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил", - резюмировал Хегсет.

Что еще важно знать

Напомним, на этой неделе 4 сентября мирные цены на нефть показали наибольший недельный рост с июля. Причиной тому стала новая эскалация боевых действий между США и Ираном.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что зависимость мировых рынков от Ормузского пролива может уменьшиться благодаря новым маршрутам поставки нефти через Ближний Восток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Пит Хегсет
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень