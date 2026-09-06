США и Иран обменялись ударами по кораблям: Пентагон грозит топить танкеры

В субботу американские войска заявили, что нанесли удары по трем нефтяным танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум военным кораблям США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что в начале этой недели стороны впервые за более чем месяц обменялись ударами, и новые атаки чреваты новой волной ответных мер.

"Американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами успешно избежали многочисленных неспровоцированных атак со стороны Ирана", - говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

В ответ американские войска "навсегда вывели из строя танкеры КСИР M/T Downy у побережья острова Харг и M/T Stark 1 вблизи Яска".

По данным CENTCOM, за пределами Персидского залива незагруженный танкер для перевозки сырой нефти M/T Kylo был "полностью уничтожен" после того, как многочисленные попадания сделали его непригодным для эксплуатации.

В Центральном командовании добавили, что корабли "являются частью многомиллиардной теневой сети, которая финансирует КСИР и его региональных ставленников".

"Пусть послание КСИР будет ясным: если вы обстреляете два наших корабля, мы нанесем еще больший экономический ущерб - уничтожим три ваших", - заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Позже на ситуацию отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет, заявив, что США могут нанести удар по иранскому флоту нефтяных танкеров как на Ближнем Востоке, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Все просто: если Иран начнет стрелять по американским кораблям, мы уничтожим (и потопим) их нефтяные танкеры. Все, что им нужно сделать, это прекратить стрелять по армии США... Иранский флот нефтяных танкеров беззащитен - у Ирана нет ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил", - резюмировал Хегсет.