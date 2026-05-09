США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ

За словами джерел, США та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на один місяць і спрямованих на припинення конфлікту.

Також важливо знати ще низку моментів про ці переговори:

Іран уперше висловив готовність обговорювати свою ядерну програму;

обидві сторони обговорюють можливість виведення частини іранських запасів високозбагаченого урану за кордон (хоча публічні заяви сторін суперечливі);

подробиці про тривалість припинення збагачення урану або про можливе вивезення збагаченого урану з країни - залишаються нез'ясованими;

у робочому документі міститься заклик до Ірану послабити свій контроль над Ормузькою протокою;

США мають намір зняти блокаду іранських портів під час цих 30-денних переговорів;

якщо переговори пройдуть успішно, то місячний термін може бути продовжено за взаємною згодою;

масштаб пом'якшення санкцій є предметом дискусій, однак може зірвати переговори.

До слова, кілька годин президент США Дональд Трамп знову спілкувався з журналістами. Він заявив, що очікує отримати повідомлення про рішення Ірану щодо місячних переговорів уже в п'ятницю ввечері (у США якраз щойно закінчився цей день).

"Імовірно, сьогодні ввечері я отримаю лист. Подивимося, як усе піде. Скоро дізнаємося", - сказав він.