США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ

Уже наступного тижня представники США та Ірану можуть зустрітися в столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел, США та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на один місяць і спрямованих на припинення конфлікту.
До слова, кілька годин президент США Дональд Трамп знову спілкувався з журналістами. Він заявив, що очікує отримати повідомлення про рішення Ірану щодо місячних переговорів уже в п'ятницю ввечері (у США якраз щойно закінчився цей день).
"Імовірно, сьогодні ввечері я отримаю лист. Подивимося, як усе піде. Скоро дізнаємося", - сказав він.
Нагадаємо, цієї ночі стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Катару для обговорення миру з Іраном. Вашингтон розраховує на сприяння в цьому питанні країни, яка пішла допомагала Штатам.
Також ми писали, що за даними Axios представники США та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході.
Крім того, джерела сказали, що рішення керівництва США зупинити місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці пов'язане з прогресом на переговорах.