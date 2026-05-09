Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ

07:31 09.05.2026 Сб
2 мин
Что важно знать о переговорах и что сказал Трамп журналистам?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Уже на следующей неделе представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

По словам источников, США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума из 14 пунктов, который определит параметры переговоров, рассчитанных на один месяц и направленных на прекращение концу.

Также важно знать еще ряд моментов об этих переговорах:

  • Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу;
  • обе стороны обсуждают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за рубеж (хотя публичные заявления сторон противоречивы);
  • подробности о продолжительности приостановки обогащения урана или о возможном вывозе обогащенного урана из страны - остаются невыясненными;
  • в рабочем документе содержится призыв к Ирану ослабить свой контроль над Ормузским проливом;
  • США намерены снять блокаду иранских портов в ходе этих 30-дневных переговоров;
  • если переговоры пройдут успешно, то месячный срок может быть продлен по взаимному соглашению;
  • масштаб смягчения санкций является предметом дискуссий, однако может сорвать переговоры.

К слову, несколько часов президент США Дональд Трамп снова общался журналистами. Он заявил, что ожидает получить уведомление о решении Ирана по поводу месячных переговоров уже в пятницу вечером (в США как раз только-только закончился этот день).

"Предположительно, сегодня вечером я получу письмо. Посмотрим, как все пойдет. Скоро узнаем", - сказал он.

Возможная сделка между США и Ираном

Напомним, этой ночью стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара для обсуждения мира с Ираном. Вашингтон рассчитывает на содействие в этом вопросе страны, которая ушла помогала Штатам.

Также мы писали, что по данным Axios представители США и Ирана близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, источники сказали, что решение руководства США приостановить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе связано с прогрессом на переговорах.

