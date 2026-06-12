США та Іран готуються підписати угоду: ЗМІ назвали можливі місце й час

США та Іран можуть укласти угоду про припинення бойових дій та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже напередодні саміту G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначається, в американських ЗМІ з'явилася низка повідомлень про можливе підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном у Женеві.
Зокрема, Axios, CNN та Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомили, що церемонія може відбутися до початку або під час саміту "Великої сімки" (G7).
Повідомляється, що потенційним місцем підписання документа розглядається Женева у Швейцарії.
Цьогорічний саміт лідерів G7 відбудеться в Евіані, у Французьких Альпах, з 15 по 17 червня. Женева знаходиться неподалік і, за словами людей, знайомих з планами, розглядається як можливе місце підписання меморандуму між Іраном та США вже в неділю.
За інформацією джерел, делегації найбільших економік світу перед самітом G7 прибуватимуть через аеропорт Женеви для подальшої участі у зустрічі лідерів в Евіан-ле-Бен, який розташований поблизу швейцарського кордону.
Bloomberg пише, що один посадовець з G7 сказав, що документ, ймовірно, матиме форму меморандуму про взаєморозуміння, а не остаточної угоди.
Він застеріг, що Іран ще не підтвердив свою готовність до церемонії підписання, а комунікації між його урядом та США були повільними з початку війни в лютому.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати нібито завершили війну з Іраном. За його словами, Тегеран погодився ніколи не володіти ядерною зброєю.
Перед цим американський лідер повідомив, що досягти цього вдалося завдяки "чудовому врегулюванню".
Він також зазначив, що відповідний документ може бути підписаний уже найближчими днями.
За словами Трампа, церемонія підписання може відбутися в Європі. Він додав, що участь у ній також може взяти віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Axios пише, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди. Вона передбачає, зокрема, продовження режиму припинення вогню на 60 днів та пом'якшення санкцій проти Тегерана.