США та Іран готують новий раунд переговорів: названо можливу дату

Дата та місце

За даними AP, зустріч може відбутися вже у четвер, 16 квітня. Місце проведення поки що остаточно не визначено: розглядаються два варіанти - столиця Пакистану Ісламабад або Женева.

Журналіст The Atlantic Араш Азізі, посилаючись на джерело в Тегерані, також зазначив, що переговори, швидше за все, пройдуть в Ісламабаді.

Рівень переговорів

За інформацією ЗМІ, у зустрічі, ймовірно, не братиме участі віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію під час першого раунду. Очікується, що рівень представництва буде нижчим.

Попередній раунд та ключові вимоги

Перші прямі переговори між США та Іраном відбулися 10-12 квітня в Ісламабаді. Вони тривали близько 21 години, але завершилися без досягнення угоди.

США наполягали на повній відмові Ірану від ядерної програми, зокрема на 20-річному мораторії на збагачення урану. Іран відкинув цю пропозицію, запропонувавши значно коротший термін - менше 10 років. Саме ця розбіжність стала головною перешкодою на шляху до домовленостей.