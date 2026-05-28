США та Іран домовилися про 60-денне перемир'я, але є нюанс, - Axios

Попередні домовленості сторін

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану.

За даними джерел, на цьому етапі умови загалом узгоджені, проте остаточні рішення мають бути затверджені на рівні вищого політичного керівництва.

Ключовий нюанс - позиція президента США

Незважаючи на заяви про готовність сторін, документ не набуває чинності без підпису Дональда Трампа.

Американські чиновники зазначають, що він отримав деталі угоди, але взяв кілька днів на роздуми і поки що не затвердив її.

При цьому раніше вже фіксувалися випадки, коли сторони вважали угоду близькою, але фінального результату досягти не вдавалося.

Що передбачає меморандум

Згідно з проектом, обговорюваним сторонами, передбачається забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку без зборів і обмежень, а також поступове зняття військової блокади залежно від відновлення комерційного судноплавства.

Іран, своєю чергою, повинен буде відмовитися від кроків, пов'язаних зі створенням ядерної зброї, а також обговорити питання високозбагаченого урану та його переробки. Окремо планується розглянути можливе пом'якшення санкцій і розблокування частини іранських коштів.

Подальші кроки

Фактичний запуск домовленостей залежить від політичного схвалення на найвищому рівні. Без остаточного рішення президента США меморандум залишається на стадії проєкту, а переговорний процес триває.