США та Євросоюз вивчать шляхи передачі Україні доходів від заморожених активів РФ

США та Євросоюз за підсумками спільного саміту у Вашингтоні домовилися уважно вивчити шляхи використання та передачі Україні доходів від російських заморожених активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт саміту ЄС та США.

"Як частину наших зусиль щодо підтримки України в короткостроковій перспективі ми вивчимо, як будь-який екстраординарний прибуток приватних компаній, отриманий від заморожених російських активів, може бути спрямований на підтримку України та її відновлення відповідно до чинного законодавства", - йдеться у спільній заяві.

Крім того, Сполучені Штати та ЄС закликали Росію вивести свої збройні сили та зажадали компенсувати збитки, завдані Україні. Також у заяві йдеться про підтримку української Формули миру та готовність підтримувати воюючу країну стільки часу, скільки потрібно.

Заморожування активів Росії

Нагадаємо, країни Заходу заморозили російські активи після того, як солдати країни-агресора розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Також розглядається можливість конфіскації активів РФ для того, щоб направити їх на відновлення нашої країни.

Наприклад, 12 жовтня уряд Естонії схвалив конфіскацію активів Росії для допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що країни "Великої сімки" продовжать заморожування російських активів доти, доки Україна не отримає компенсацію за завдану їй внаслідок війни шкоду.

Більш детально про конфіскацію закордонних активів країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.