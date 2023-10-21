США и Евросоюз изучат пути передачи Украине доходов от замороженных активов РФ

США и Евросоюз по итогам совместного саммита в Вашингтоне договорились внимательно изучить пути использования и передачи Украине доходов от российских замороженных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет саммита ЕС и США.

"Как часть наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе мы изучим, как любая экстраординарная прибыль частных компаний, полученная от замороженных российских активов, может быть направлена на поддержку Украины и ее восстановление в соответствии с действующим законодательством", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, Соединенные Штаты и ЕС призвали Россию вывести свои вооруженные силы и потребовали компенсировать ущерб, причиненный Украине. Также в заявлении говорится о поддержке украинской Формулы мира и готовности поддерживать воюющую страну столько времени, сколько потребуется.

Заморозка активов России

Напомним, страны Запада заморозили российские активы после того, как солдаты страны-агрессора начали полномасштабное вторжение в Украину. Также рассматривается возможность конфискации активов РФ для того, чтобы направить их на восстановление нашей страны.

К примеру, 12 октября правительство Эстонии одобрило конфискацию активов России для помощи Украине.

Позже стало известно, что страны "Большой семерки" продолжат заморозку российских активов до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за нанесенный ей в результате войны ущерб.

Более детально о конфискации зарубежных активов страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.