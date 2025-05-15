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США та Європа "на одній хвилі" щодо санкцій проти Росії, - МЗС Німеччини

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США та Європа погоджуються щодо санкцій проти Росії, якщо та не зробить кроки для припинення війни в Україні. Сенатори США готові ухвалити законопроєкт про нові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Reuters.

Він виступив перед початком другого дня засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в турецькій Антальї.

За словами німецького міністра, у Європи з США "повна згода, і це стосується також питання санкцій"

"Як ви знаєте, в американському Сенаті спостерігається сильний рух, де багато сенаторів заявили про готовність прийняти законопроєкт про санкції, і американська адміністрація припускає, що це станеться, якщо Росія не вживе жодних заходів. Поки що США та Європа на одній хвилі", - сказав Вадефуль.

ЄС затвердив нові санкції проти Росії

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти РФ. Рішення ухвалили напередодні переговорів України та РФ у Туреччині.

Санкції спрямовані на близько 200 російських танкерів "тіньового флоту", які використовуються Москвою для обходу обмежень на експорт нафти. Також пакет передбачає заборону на постачання хімікатів, що можуть бути використані у виробництві зброї, та нові обмеження для десятків компаній, пов’язаних з ухиленням від санкцій.

Франція та Німеччина раніше попередили - якщо Москва не погодиться на припинення вогню, санкційний тиск зростатиме.

Глава МЗС Франції заявив, що обговорить з американським сенатором Ліндсі Гремом нові санкції проти Росії, які, за його словами, можуть "схопити Росію за горло".

Варто додати, що Грем ініціював законопроєкт, який передбачає запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.

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