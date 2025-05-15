США и Европа "на одной волне" по санкциям против России, - МИД Германии

ЕС утвердил новые санкции против России

Напомним, послы стран Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против РФ. Решение приняли накануне переговоров Украины и РФ в Турции.

Санкции направлены на около 200 российских танкеров "теневого флота", которые используются Москвой для обхода ограничений на экспорт нефти. Также пакет предусматривает запрет на поставки химикатов, которые могут быть использованы в производстве оружия, и новые ограничения для десятков компаний, связанных с уклонением от санкций.

Франция и Германия ранее предупредили - если Москва не согласится на прекращение огня, санкционное давление будет расти.

Глава МИД Франции заявил, что обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом новые санкции против России, которые, по его словам, могут "схватить Россию за горло".

Стоит добавить, что Грэм инициировал законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.

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