США та ЄС терміново обговорять санкції проти російської нафти і газу, - президент Фінляндії

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше The Guardian з посиланням на неназваного чиновника Білого дому писало, що президент США Дональд Трамп під час сьогоднішнього дзвінка з європейськими лідерами заявив про необхідність повної відмови Європи від російської нафти.

За його словами, Трамп також хоче, щоб Європа покарала Китай за те, що він фінансує військові зусилля Росії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Трамп дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати російську нафту.

При цьому, за словами Зеленського, Угорщина і Словаччина скаржилися американському лідеру, коли українські захисники вдарили по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" на території РФ.