США и ЕС срочно обсудят санкции против российской нефти и газа, - президент Финляндии

Санкции против России

Напомним, ранее The Guardian со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома писало, что президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего звонка с европейскими лидерами заявил о необходимости полного отказа Европы от российской нефти.

По его словам, Трамп также хочет, чтобы Европа наказала Китай за то, что он финансирует военные усилия России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трамп очень недоволен тем, что некоторые страны Европы продолжают покупать российскую нефть.

При этом, по словам Зеленского, Венгрия и Словакия жаловались американскому лидеру, когда украинские защитники ударили по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на территории РФ.