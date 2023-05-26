США та ЄС обговорять посилення санкцій проти Росії, - Держдеп

На четвертому засіданні Ради з торгівлі та технологій США-ЄС обговорюватимуться посилення економічного тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника Бюро з кіберпростору та цифрової політики Держдепартаменту США Рут Беррі.

"Ми очікуємо на подальший прогрес у кількох ключових галузях, включаючи притягнення до відповідальності Росії та підтримку України", - йдеться у заяві.

Наголошується, що йдеться про роботу над експортним контролем та неправомірним використанням технологій Росією.

Беррі додала, що співпраця безпосередньо з технологічних питань залишається найвищим пріоритетом США та ЄС.

Санкції США проти Росії

Нещодавно Сполучені Штати Америки розширили обмежувальні економічні заходи проти РФ через її агресію в Україні. Мінфін США наклав обмеження на мережу таємних закупівель зброї для армії РФ та чиновників уряду Росії.

"Наші колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, необхідних для оснащення її збройних сил, і різко обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини", - сказала міністр фінансів США Джанет Єллен.

У той же день Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.

Санкції ЄС проти Росії

В ЄС зараз ведеться робота над 11 пакетом санкцій проти Росії, на тлі чого частина країн відновила тиск проти ядерної промисловості країни. Пізніше стало відомо, що Європейський Союз поки що не має наміру вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом".

Країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній та осіб.