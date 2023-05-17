ЄС може додати до санкційних списків ще близько ста російських компаній і осіб, - ЗМІ

Країни ЄС планують допомогти своїм компаніям вийти з російського ринку на тлі ризику того, що їх обкладуть податками для фінансування війни. До 11-го пакету санкцій можуть потрапити ще близько 100 компаній та осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euobserver .

11-ий пакет санкцій може включати нові спеціальні дозволи на фінансові операції та юридичні послуги, покликані допомогти європейським компаніям вийти з Росії.

Зазначається, що з початку війни ЄС запровадив санкції проти 1600 російських фізичних та юридичних осіб.

Водночас згідно з новою пропозицією, ЄС може дозволити фінансові перекази підсанкційним росіянам "після того, як буде визначено, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для завершення транзакцій, включаючи продаж, які є суворо необхідними для ліквідації до 31 серпня 2023 року спільного підприємства або аналогічної юридичної структури, створеної в Росії за участю цієї фізичної особи або юридичної особи, яка належала цій фізичній особі до 28 лютого 2022 року".

Європейський союз також заборонив європейським юридичним фірмам надавати комерційні послуги російським клієнтам. Водночас 11-ий пакет санкцій повинен послабити цю заборону, аби допомогти розплутати пов'язані спільні інтереси ЄС і Росії всередині Європи.

"Компетентні органи держав-членів можуть дозволити до 31 грудня 2023 року надання юридичних послуг, які є обов'язковими... для завершення таких відчужень, таких як нотаріальні послуги", - йдеться в пропозиції.

Згідно з даними Єльського університету в США, станом на 16 травня, більше тисячі іноземних компаній вже покинули Росію. Водночас є ще десятки, які все ще присутні на ринку країни-агресора. Серед них одні з найбільших європейських банків та енергетичні компанії:

Deutsche Bank;

ING Bank;

Raiffeisen Bank International;

UniCredit;

Engie;

OMV;

Total.

"Сюди також входять австрійський виробник енергетичних напоїв Red Bull, данський виробник медичного обладнання Coloplast, голландська фірма споживчих товарів Phillips і виробник напоїв Heineken, естонська компанія таксі Bolt, французька мережа готелів Accor і виробник косметики Clarins, а також німецька машинобудівна компанія Bosch", - додає видання.

Водночас тепер банки й енергетичні компанії повинні отримати дозвіл на продаж російських активів від комісії з іноземних інвестицій при Міністерстві фінансів Росії. Комісія, зі свого боку, видає не більше 10 дозволів на місяць, при тому, що список очікування складає понад 700 заявників. Ще в березні Росія ускладнила цю ситуацію тим, що змушує іноземні фірми сплатити 10-відсотковий податок на продані активи, якщо вони виїжджають з країни.

"Досі більшість європейських фірм майже не сплачували податки в Росії зі своїх прибутків завдяки сприятливим договорам про уникнення подвійного оподаткування. Але також у березні міністерство фінансів запропонувало заморозити такі податкові угоди з близько 40 "недружніми" країнами, які наклали санкції на Росію, такими як ЄС-27", - додає видання.

Російський диктатор Володимир Путін наразі не реалізував цю пропозицію, однак це лише питання президентського указу.

