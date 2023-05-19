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США запровадили новий пакет санкцій проти Росії

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П'ятниця 19 травня 2023 18:09
США запровадили новий пакет санкцій проти Росії Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні Сполучені Штати Америки розширили обмежувальні економічні заходи проти РФ через її агресію в Україні. Йдеться про новий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен.

"Наші колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, необхідних для оснащення її збройних сил, і різко обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини", - йдеться у заяві.

Міністр додала, що сьогоднішні дії ще більші за можливості Кремля продовжувати агресивну війну в Україні і припинять спроби РФ ухилитися від санкцій.

Зазначається, що санкції запровадили щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб у більш ніж 20 країнах. Вони спрямовані проти тих, хто намагається обійти чи ухилитися від санкцій та інших економічних заходів проти Росії.

Мережа таємних закупівель зброї для армії РФ

У Ліхтенштейні функціонувала компанія Trade Initiative Establishment, яка займалася закупівлею обладнання для виробництва напівпровідників та нанотехнологій для російських організацій. Вони були під обмеженнями США.

Компанія Trade Initiative Establishment (TIE), що базується в Ліхтенштейні, займається закупівлею обладнання для виробництва напівпровідників і нанотехнологій для російських організацій, включених до списку США, принаймні з 2012 року.

Список осіб які потрапили під обмеження США

  • віцепрем'єр РФ Вікторія Абрамченко;
  • міністр освіти Сергій Кравцов;
  • омбудсмен Тетяна Москалькова;
  • помічник президента РФ Ігор Левітін;
  • дитячий омбудсмен Московської області Ксенія Мішонова;
  • помічник президента РФ - начальник Контрольного управління президента Дмитро Шальков;
  • ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко.

Мінфін США ввів санкції проти Служби зовнішньої розвідки Росії, Російського державного геологорозвідувального університету ім. Серго Орджонікідзе. Також США ввели санкції проти 223-го і 224-го льотного загонів Міноборони РФ.

Нові санкції США спрямовані на ОПК РФ, а також її гірничодобувний, технологічний і металургійний сектори. Під блокування власності потрапили понад 200 фізичних і юридичних осіб, морські та повітряні судна. Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти зареєстрованих у Китаї організацій за зв'язки з Росією.

Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про нові експортні обмеження проти Росії та Білорусі. Тепер у ці країни буде заборонено ввозити телефони, диктофони та побутову техніку.

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