США та ЄС близькі до угоди щодо 50 млрд доларів для України з активів РФ, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки та Європейський Союз наближаються до домовленості щодо конкретних умов надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд доларів з використанням прибутків заморожених активів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За інформацією джерел видання, США повідомили Євросоюзу, що внесуть 20 млрд доларів у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом G7, якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти Росії та забезпечить більше гарантій того, що активи РФ залишаться знерухомленими.
Зазначається, що навіть якщо ЄС не внесе зміни, США все одно зроблять внесок у запланований пакет у розмірі 50 млрд доларів, але з меншою сумою.
Кредит Україні від ЄС
Нагадаємо, У червні лідери країн G7 погодили надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів, який виплачуватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Також ЄС схвалив кредит у розмірі 35 мільярдів євро для України, забезпечений майбутніми прибутками від активів російського центробанку. Це гарантуватиме стабільну фінансову підтримку України, особливо у разі можливих змін у політиці США.
Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що поки неясно, як Україна може отримати кредит за доходами від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Для виділення коштів бракує політичної волі.
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