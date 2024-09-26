США та ЄС близькі до угоди щодо 50 млрд доларів для України з активів РФ, - Bloomberg

Фото: США та ЄС близькі до угоди щодо 50 млрд доларів для України з активів РФ (Getty Images)

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз наближаються до домовленості щодо конкретних умов надання Україні фінансової допомоги на 50 млрд доларів з використанням прибутків заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, США повідомили Євросоюзу, що внесуть 20 млрд доларів у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом G7, якщо ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій проти Росії та забезпечить більше гарантій того, що активи РФ залишаться знерухомленими. Зазначається, що навіть якщо ЄС не внесе зміни, США все одно зроблять внесок у запланований пакет у розмірі 50 млрд доларів, але з меншою сумою.