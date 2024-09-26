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США и ЕС близки к соглашению по 50 млрд долларов для Украины из активов РФ, - Bloomberg

Четверг 26 сентября 2024 19:28
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США и ЕС близки к соглашению по 50 млрд долларов для Украины из активов РФ, - Bloomberg Фото: США и ЕС близки к соглашению по 50 млрд долларов для Украины из активов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз приближаются к договоренности по конкретным условиям предоставления Украине финансовой помощи на 50 млрд долларов с использованием доходов замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников издания, США сообщили Евросоюзу, что внесут 20 млрд долларов в масштабный пакет помощи Украине под руководством G7, если ЕС изменит свое законодательство по поводу санкций против России и обеспечит больше гарантий того, что активы РФ останутся обездвиженными.

Отмечается, что даже если ЕС не внесет изменений, США все равно внесут вклад в запланированный пакет в размере 50 млрд долларов, но с меньшей суммой.

Кредит Украине от ЕС

Напомним, в июне лидеры стран G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных российских активов.

Также ЕС одобрил кредит в размере 35 миллиардов евро для Украины, обеспеченный будущими прибылями от активов российского центробанка. Это гарантирует стабильную финансовую поддержку Украины, особенно в случае возможных изменений в политике США.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра заявила, что пока неясно, как Украина может получить кредит по доходам от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения средств не хватает политической воли.

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Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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