США та Британія запускають "золоту еру" атомної енергетики: що планується

Зазначається, що останніми місяцями уряд Британії активно просуває розширення ядерної енергетики, пообіцявши інвестувати 14 млрд фунтів (19 млрд доларів) у нову атомну станцію Sizewell C та просуваючи плани підрозділу Rolls-Royce зі спорудження першого в країні малого модульного реактора (SMR).

Трамп прибуде до Великої Британії у вівторок, 16 вересня на дводенний візит, під час якого він разом із прем’єр-міністром Кіром Стармером оголосить про співпрацю у сфері ядерної енергетики.

Вона має прискорити нові проєкти та інвестиції, зокрема очікувані плани американської компанії X-Energy та британської Centrica (CNA.L) збудувати до 12 передових модульних реакторів на північному сході Англії.

У заяві також зазначається, що готується до оголошення проєкт вартістю 11 млрд фунтів (15 млрд доларів) зі створення передових дата-центрів на базі SMR у центральній Англії, на місці колишньої вугільної електростанції Cottam. До нього залучені американська Holtec International, французька EDF та девелопер Tritax.

"Ці важливі зобов'язання наближають нас до золотої ери ядерної енергетики, що у довгостроковій перспективі знизить витрати домогосподарств, а в короткостроковій перспективі створить тисячі хороших робочих місць", - заявив Стармер.

Агентство нагадало, що Трамп і Стармер обговорювали тіснішу співпрацю у сфері SMR під час зустрічі на гольф-курорті президента США у Шотландії в липні.

"Сьогоднішні комерційні угоди формують основу для відкриття комерційного доступу як у США, так і у Великій Британії", - зазначив міністр енергетики США Кріс Райт.

Нове партнерство охопить і сферу ядерного регулювання: якщо реактор проходить перевірку безпеки в одній країні, інша зможе використати ці висновки для власних перевірок. Це скоротить термін ліцензування до двох років замість нинішніх трьох-чотирьох.

Коментуючи нову угоду з X-Energy, генеральний директор Centrica Кріс О’Ші заявив, що вона допоможе побудувати стійку, доступну і низьковуглецеву енергосистему.

Водночас, гендиректор X-Energy Дж. Клей Селл сказав, що Хартлпул - правильне місце для масштабування цієї технології у Великій Британії з огляду на досвідчену робочу силу та локальні сервіси.

Голова та CEO Holtec Кріс Сінгх заявив, що їхній план із французькою EDF створить тисячі місцевих робочих місць, використовуючи уроки проєкту Palisades у Мічигані. А гендиректор EDF у Великій Британії Сімоне Россі додав, що цей план підвищить енергетичну безпеку.

Тим часом компанія Rolls-Royce повідомила, що розпочала регуляторну процедуру в США для свого малого модульного реактора, відкриваючи шлях для нових робочих місць та інвестицій у країні.

Серед інших очікуваних до оголошення інвестицій - угода, за якою британська Urenco постачатиме на ринок США вдосконалений тип низькозбагаченого урану.