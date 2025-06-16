Стармер упевнений: США не згорнуть проєкту атомних підводних човнів із Британією та Австралією

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що не сумнівається в тому, що оборонний пакт AUKUS зі США та Австралією буде продовжено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Це справді важливий проєкт, тому я не маю жодних сумнівів, що він буде просуватися. Це не рідкість для нового уряду - проводити огляд такого проекту", - сказав Стармер журналістам, вирушаючи на G7.

Як очікується, прем'єр Британії зустрінеться на саміті G7 і з президентом США Дональдом Трампом, і з австралійським лідером Ентоні Альбанезе.

Що передувало

Минулого тижня Пентагон почав перегляд угоди часів Байдена про розробку атомних підводних човнів з Австралією і Британією (AUKUS).

Пакт був підписаний 2021 року для протидії військовій експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що перегляд відбувається в рамках зусиль Трампа щодо залучення союзників до більшої відповідальності за свою оборону і забезпечення достатньої кількості власних військових кораблів.

Раніше в червні Британія оголосила, що побудує до 12 нових підводних човнів у рамках партнерства. У разі, якщо США вийдуть із пакту, це завдасть серйозного удару по Австралії та Великій Британії.

Як працює пакт AUKUS

У межах пакту, підписаного 2021 року, США, Британія та Австралія спільно працюють над створенням атомних підводних човнів і поглиблюють оборонне співробітництво в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зокрема, США і Велика Британія діляться з Австралією технологіями атомних підводних човнів, включно із секретними напрацюваннями. Причому це перший випадок з 1965 року, коли Вашингтон передає таку інформацію.

Далі Австралія отримує атомні підводні човни, частину яких будують у США або Британії, а пізніше - у власній Австралії за технологічної допомоги Вашингтона і Лондона.

Таким чином, завдання Сполучених Штатів і Великої Британії в рамках цього пакту - навчити, допомогти, передати технології та наростити обороноздатність Австралії.