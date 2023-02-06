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США цього тижня планують запровадити мито в 200% на алюміній із РФ, - Bloomberg

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Понеділок 06 лютого 2023 16:57
США цього тижня планують запровадити мито в 200% на алюміній із РФ, - Bloomberg Фото: США цього тижня планують запровадити мито в 200% на алюміній із РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що цей крок розглядався протягом кількох місяців. США також націлені на російський метал, тому що РФ демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Bloomberg повідомляє, що такі великі тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії до США.

РФ є другим за величиною виробником металу у світі, а алюміній, що поставляється з Росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Нагадаємо, що у жовтні Сполучені Штати вивчали можливість запровадження повної заборони на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

Пізніше європейський алюмінієвий гігант закликав ввести санкції проти російських металів, оскільки виробники у ЄС скорочували виробництво, щоб впоратися зі зростаючими цінами на енергію.

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