Лондон ввів санкції проти близьких до Путіна бізнесменів

Фото: Санкції Лондона проти РФ розширено за рахунок близьких до Путіна бізнесменів (Getty Images)

Великобританія розширила санкції проти Росії. У список із 15 позицій входять компанії, на які військові Володимира Путіна покладаються під час виробництва та постачання обладнання, а також особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .