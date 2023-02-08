Лондон ввів санкції проти близьких до Путіна бізнесменів
Фото: Санкції Лондона проти РФ розширено за рахунок близьких до Путіна бізнесменів (Getty Images)
Великобританія розширила санкції проти Росії. У список із 15 позицій входять компанії, на які військові Володимира Путіна покладаються під час виробництва та постачання обладнання, а також особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .
Зокрема, до списку потрапили
- Борис Тітов - уповноважений президента з прав підприємців, який отримав свою посаду після покупки виноградників на території двору Путіна в Геленджику.
- Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного Антипінського нафтопереробного заводу Росії.
- Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regum.
- Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", які послідовно підтримують російське вторгнення в Україну.
- Віктор М'ячин - власник "Аеростарту", російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків.
Також сьогодні під санкції потрапили:
- Олексій Репік – голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-Фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що за останній рік Репік чотири рази зустрічався з Путіним та володіє літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна.
- Євген Школов, колишній помічник президента та заступник голови ради директорів ВАТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи".
- Павло Тітов - президент асоціації "Ділова Росія", яка представляє інтереси підприємців та створена його батьком Борисом Тітовим.
Нові санкції збігаються із сьогоднішнім несподіваним візитом президента України Володимира Зеленського до Великобританії.
У рамках серії зустрічей Зеленський відвідає Даунінг-стріт, виступить перед парламентом, зустрінеться з королем у Букінгемському палаці та привітає українські війська, які тренуються на британській землі.