США та Британія закликали громадян уникати поїздок до Лівану

США та Британія звернулись до своїх громадян на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Громадян уникати поїздок до Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Лівані та сайт уряду Британії.

Посольство США зазначило, що кілька авіакомпаній вже призупинили або скасували рейси. Крім того, багато рейсів були розпродані.

"Однак варіанти комерційного транспорту для виїзду з Лівану залишаються доступними. Будь ласка, перегляньте доступні варіанти польоту в міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі", - зазначили в посольстві.

Посольство заявило, що ті, хто бажає вилетіти з Лівану, мають забронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не слідує за обраним ними маршрутом.

"Громадяни США, яким не вистачає коштів для повернення до Сполучених Штатів, можуть звернутися до посольства за фінансовою допомогою через позики на репатріацію. Ми рекомендуємо громадянам США, які вирішили не залишати Ліван, підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій і бути готовими ховатися на місці протягом тривалого періоду часу", - додали в посольстві.

Водночас британцям повідомили, що зовнішньополітичне відомство (FCDO) рекомендує уникати поїздок до Лівану. Мало того, громадян Британії попередили, що їх туристичне страхування може бути визнано недійсним, якщо вони подорожують порушуючи рекомендації FCDO.

"Консульська підтримка також сильно обмежена там, де FCDO не радить подорожувати", - пояснили в уряді.