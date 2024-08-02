МЗС звернулося до українців на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході
У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході українцям радять утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану. А тим громадянам, які вже перебувають у цих країнах, дали рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"МЗС рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю до стабілізації обстановки. Тих, хто вже перебуває в Ізраїлі, закликаємо дотримуватися оновлених рекомендацій, опублікованих на сайті МЗС", - йдеться в повідомленні.
МЗС також рекомендує утриматися від поїздок до:
- територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном;
- територій, що межують із Сектором Гази;
- територій Західного берегу річки Йордан.
Міністерство також оновило рекомендації громадянам України у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Ліванській Республіці.
"МЗС наполегливо рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації безпекової ситуації, а тим громадянам України, які перебувають в цій країні, - залишити її територію", - наголосили у відомстві.
Громадян, які ухвалили особисте рішення продовжити перебування на території Лівану, закликають дотримуватися оновлених рекомендації МЗС.
Також МЗС рекомендує утриматися від поїздок до:
- територій, що межують з сирійським кордоном;
- територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;
- до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда;
- Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє.
Загострення на Близькому Сході
Нагадаємо, за останні кілька днів на Близькому Сході відбулася низка подій, внаслідок яких війна у Секторі Газа може перерости у більш масштабну війну Ізраїлю з Іраном та його ісламськими терористичними рухами у Лівані, Ємені та Іраку.
Зокрема, 27 липня угрупування "Хезболла" завдало удару по стадіону на Голанських висотах в Ізраїлі. У момент атаки на стадіоні перебували діти. Внаслідок обстрілу загинули понад 10 дітей, ще понад 30 осіб були поранені.
Ізраїль заявив, що атака "Хезболли" не залишиться без відповіді, та попередив Ліван про війну, яка може бути "руйнівною".
Ввечері 30 липня ізраїльська армія завдала авіаудару по столиці Лівану - Бейруту, внаслідок якого був ліквідований високопоставлений командир угруповування "Хезболла" Фуад Шукра.
Також 31 липня стало відомо про те, що по Тегерану було завдано ракетного удару. Внаслідок цього був ліквідований лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія та один з його охоронців.
Іран одразу ж звинуватив в атаці Ізраїль, але ізраїльські чиновники не підтверджували своєї причетності до інциденту.
Пізніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Таким чином Іран хоче відповісти на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії в Тегерані.
Про те як розвиваються події на Близькому Сході та чи переростуть вони у масштабнішу війну - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.