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США и Британия призвали граждан избегать поездок в Ливан

США, Суббота 03 августа 2024 18:28
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США и Британия призвали граждан избегать поездок в Ливан Фото: (flickr.com seanhobson)
Автор: Карина Левицкая

США и Великобритания обратились к своим гражданам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Граждан избегать поездок в Ливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Ливане и сайт правительства Британии.

Посольство США отметило, что несколько авиакомпаний уже приостановили или отменили рейсы. Кроме того, многие рейсы были распроданы.

"Однако варианты коммерческого транспорта для выезда из Ливана остаются доступными. Пожалуйста, просмотрите доступные варианты полета в международном аэропорту Бейрут-Рафик Харири", - отметили в посольстве.

Посольство заявило, что те, кто желает вылететь из Ливана, должны забронировать любой доступный билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по выбранному ими маршруту.

"Граждане США, которым не хватает средств для возвращения в Соединенные Штаты, могут обратиться в посольство за финансовой помощью через займы на репатриацию. Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не покидать Ливан, подготовить планы на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми скрываться на месте в течение длительного периода времени", - добавили в посольстве.

В то же время британцам сообщили, что внешнеполитическое ведомство (FCDO) рекомендует избегать поездок в Ливан. Мало того, граждан Британии предупредили, что их туристическое страхование может быть признано недействительным, если они путешествуют в нарушение рекомендаций FCDO.

"Консульская поддержка также сильно ограничена там, где FCDO не советует путешествовать", - пояснили в правительстве.

Напомним, что на фоне обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Украины обратилось к украинцам.

Украинцам также посоветовали воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем гражданам, которые уже находятся в этих странах, дали рекомендации.

Узнать о том, как развиваются события на Ближнем Востоке, можно в материале РБК-Украина.

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