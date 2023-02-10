США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії

Сполучені Штати та Британія ввели санкції проти держслужбовців та політиків Болгарії, а також пов'язаних з ними організації, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.
"США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'ятьох колишніх болгарських чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", - йдеться у заяві.
Під санкції США потрапили:
Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.
Санкції Великобританії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:
Як повідомляється, санкції щодо цих трьох осіб раніше також були запроваджені США.
У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за кошти болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США ввели санкції проти російських олігархів.
Також раніше ми писали, що Британія розширили санкції проти РФ та Ірану. До санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.